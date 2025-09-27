Verso Milan-Napoli, rossoneri a un passo da un record: non accade dal 2022

Il Milan di mister Allegri vuole continuare a stupire tutti in campionato, e dopo le belle vittorie contro Bologna e Udinese il prossimo step è quello contro il Napoli di Conte, domenica sera a San Siro. Una partita importante, ma non decisiva per quello che è solo l'inizio di un percorso in questa stagione.

Numeri e dati pre partita: Allegri conta sulla fase difensiva

Il Milan ha tenuto la porta inviolata in quattro dell ultime cinque partite di campionato - tante quante in tutte le precedenti 20 disputate in Serie A nel 2025 - comprese tutte le ultime tre e potrebbe non subire gol per quattro match consecutivi nella competizione per la prima volta da marzo-aprile 2022: sei 'clean sheet' di fila in quel caso, il primo di quella serie proprio contro il Napoli.

DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI

San Siro, ore 20:45

TV: Dazn

Web: MilanNews.it

SQUADRA ARBITRALE

Arbirtro: Chiffi di Padova

Asssitenti: Meli - Alassio

Quarto uomo: Marinelli

Var: Marini

Avar: Doveri