Verso Milan-Napoli, rossoneri a un passo da un record: non accade dal 2022
Il Milan di mister Allegri vuole continuare a stupire tutti in campionato, e dopo le belle vittorie contro Bologna e Udinese il prossimo step è quello contro il Napoli di Conte, domenica sera a San Siro. Una partita importante, ma non decisiva per quello che è solo l'inizio di un percorso in questa stagione.
Numeri e dati pre partita: Allegri conta sulla fase difensiva
Il Milan ha tenuto la porta inviolata in quattro dell ultime cinque partite di campionato - tante quante in tutte le precedenti 20 disputate in Serie A nel 2025 - comprese tutte le ultime tre e potrebbe non subire gol per quattro match consecutivi nella competizione per la prima volta da marzo-aprile 2022: sei 'clean sheet' di fila in quel caso, il primo di quella serie proprio contro il Napoli.
DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI
San Siro, ore 20:45
TV: Dazn
Web: MilanNews.it
SQUADRA ARBITRALE
Arbirtro: Chiffi di Padova
Asssitenti: Meli - Alassio
Quarto uomo: Marinelli
Var: Marini
Avar: Doveri
