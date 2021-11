Verso Milan-Porto: statistiche e curiosità in vista del match di San Siro

Orario inedito - le 18.45 - per il ritorno della Champions League a San Siro: i rossoneri ospitano il Porto in cerca della rivincita dall'1-0 subito al do Dragão due settimane fa. La sfida contro i lusitani allenati da Conceição sarà decisiva per il cammino europeo dei rossoneri; nell'avvicinarci al calcio d'inizio, ecco alcune curiosità e statistiche sulla sfida:

1- 10 i precedenti nelle Coppe Europee tra Milan e Porto: il bilancio parla di 4 vittorie rossonere, 3 pareggi e 3 successi portoghesi. La sfida di domani sarà la quinta tra le due squadre che si giocherà in casa del Diavolo, la prima dal settembre 1996: nei primi quattro incontri, due vittorie per parte.

2- 11 i precedenti, limitatamente alla sola Coppa dei Campioni o Champions League, del Milan contro squadre portoghesi: 5 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. In casa i rossoneri hanno vinto quattro delle cinque partite disputate.

3- In sei occasioni, di queste 11 partite, i rossoneri hanno mantenuto la porta inviolata.

4- Brahim Díaz è il giocatore del Milan che ha tentato più tiri nelle prime tre giornate di questa Champions League (tre). Il trequartista spagnolo è, insieme ad Ante Rebić, il rossonero che ha centrato più volte lo specchio della porta in occasione delle prime tre giornate di questa edizione di Champions (due).

5- Ismaël Bennacer è il giocatore del Milan che ha completato più passaggi nelle prime tre giornate di Champions League: sono 98, almeno nove più di qualsiasi altro compagno di squadra.