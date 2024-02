Verso Milan-Rennes: questa l'ultima rete in Europa League dei rossoneri

Vigilia di Milan-Rennes, playoff di andata dell'Europa League in programma domani sera a San Siro. I rossoneri, reduci da un ottimo periodo di forma in campionato (7 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 9) dovranno fare i conti contro un'altra squadra in stato di grazia. Infatti i francesi allenati da Julìen sono reduci da 5 vittorie di fila in Ligue 1 (così come il Milan, non perdono da dicembre). I ragazzi di Pioli tornano in Europa League e lo fanno 3 anni dopo l'ultima volta.

Era il marzo del 2021 e i rossoneri si giocavano gli ottavi di finale contro il Manchester United: dopo l'1-1 dell'Old Trafford, gli inglesi vinsero al Meazza grazie a Pogba. L'ultimo gol del Milan in Europa League è stato siglato da Simon Kjaer, di testa, nel pareggio del "Teatro dei sogni". L'esperto difensore danese sarà inoltre convocato per la gara di domani sera.