Verso Milan-Roma. Sandro Tonali è l'unico diffidato tra i rossoneri

MilanNews.it

Nella partita di domani sera tra Milan e Roma sarà necessario prestare attenzione anche alle diffide. L'unico giocatore del Milan a rischio squalifica, in questo momento, è Sandro Tonali. La gara successiva in campionato per i rossoneri è la trasferta di Lecce ma bisogna prestare attenzione anche alla Supercoppa Italiana contro l'Inter del 18: un giocaotre diffidato che viene ammonito prima del derby in Arabia salterebbe la partita.