Verso Milan-Samp, Saelemaekers terzino destro: sarà la terza volta con il Milan

Come riportato da Sky Sport, ci sarà una novità di formazione tra i rossoneri: Diogo Dalot siederà in panchina, al suo posto giocherà Alexis Saelemaekers. Sulla trequarti ci sarà Castillejo. Non è la prima volta che il belga classe '99 gioca nel ruolo di terzino destro sotto la gestione di mister Pioli: nel match di esordio contro l'Hellas Verona e nella partita di Coppa Italia contro la Juventus dello scorso anno (0-0), Alexis giocò proprio come terzino destro.