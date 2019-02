Verso Milan-Sassuolo, ecco il record rossonero che manca dal 2011...

Il Milan, ricorda legaseriea.it con i dati di Netco Sports, ha segnato almeno 3 gol in 3 partite consecutive di Serie A TIM per la prima volta dal 2012 nelle gare giocate tra Novembre e Dicembre. I rossoneri non riescono ad arrivare ad almeno 4 di fila dal 2011, quando tra Ottobre e Novembre riuscirono a marcare almeno 3 reti per ben 5 gare consecutive.