Verso Milan-Stella Rossa: possibile chance dal 1' a destra per Calabria

vedi letture

In vista della sfida casalinga di Champions League di mercoledì contro la Stella Rossa, Paulo Fonseca sta iniziando a pensare alla formazione rossonera che scenderà in campo dal primo minuto: come riferisce il Corriere dello Sport in edicola stamattina, il tecnico portoghese potrebbe dare una chance dall'inizio a Davide Calabria sulla fascia destra, a meno che non decida di puntare ancora su Emerson Royal, finito pure lui nel mirino della critiche dopo la sconfitta di Bergamo.

DOVE VEDERE MILAN-STELLA ROSSA

Data: mercoledì 11 dicembre 2024

Ore: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: Sky Sport, NOW Tv

Web: MilanNews.it