Verso Milan-Torino: contro i granata Ibrahimovic segnò l'ultimo gol “casalingo” con il pubblico

Nella partita contro il Torino di sabato sera il popolo milanista, dopo aver visto la propria squadra rifilare 2 gol a Belotti e compagni, ha gioito per la terza volta al minuto 85, quando sulla lavagnetta luminosa del quarto uomo è comparso in verde il numero 11. Finalmente IZ BACK. Il ritorno di Ibra è ovviamente un’ottima notizia per il Diavolo, che però ha dimostrato di saper essere squadra anche in assenza del suo totem. Ibrahimovic infatti ha lasciato i suoi compagni a fine Novembre in vetta alla classifica dopo 8 giornate, a +2 dal Sassuolo, e adesso i rossoneri si trovano sempre al primo posto, con 3 lunghezze di vantaggio sull’Inter seconda. E’ chiaro però che, come ricorda spesso Stefano Pioli, “con Ibra in campo la squadra è più forte”. Il colosso svedese ha ritrovato il feeling con il campo sabato a San Siro, e martedì in Coppa Italia avrà la possibilità di accumulare altri minuti importanti, ancora al Meazza, di nuovo contro il Toro. E proprio con i Granata in Coppa Italia il numero 11, che allora aveva la 21 sulle spalle, quasi un anno fa esatto aveva trovato il primo gol “casalingo” nella sua seconda avventura rossonera. Quella rete, valida per il 4-2 finale, è rimasta nella mente dei tifosi rossoneri poiché rimane l’unica siglata da Ibra davanti al pubblico milanista dal suo ritorno, proprio sotto la Curva Sud. Lo svedese poi ha continuato a segnare, sia in casa che in trasferta, ma il Covid gli ha negato l’affetto diretto del pubblico. Ecco perché l’augurio è quello che, sempre rispettando le norme di sicurezza, si possa tornare presto allo stadio.

Giovanni Picchi