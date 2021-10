Verso Milan-Torino, la vittoria dei granata a San Siro in Serie A manca da marzo 1985

Domani sera torna il Torino nella San Siro rossonera: alle 20.45 c’è la sfida contro il Milan. Andando a controllare le statistiche si nota che il Torino non vince a San Siro contro i rossoneri in sfide di campionato dal 24 marzo 1985 (0-1 gol di Walter Schachner). In assoluto invece i granata non battono il Diavolo fuori casa dalla sfida di Coppa Italia giocata il 23 settembre 2000 (0-1 gol di Stefan Schwoch).