Verso Milan-Udinese: in rialzo le quotazioni di Okafor

vedi letture

Contro l'Udinese Paulo Fonseca potrebbe cambiare qualcosa, non solo in difesa ma anche in attacco. Stando infatti a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, sono in rialzo le quotazioni di Noah Okafor, che fino a questo momento in stagione ha collezionato solo qualche spezzettone di partita per un totale di 220 minuti.

In rialzo ci sarebbero anche le quotazioni di Samuel Chukwueze, ma è più probabile che lo svizzero parti titolare contro l'Udinese, anche perché quest'ultimo non è stato convocato dalla rispettiva Nazionale, a differenza invece del nigeriano che martedì sera sarà impegnato in Libia con le Super Eagles.