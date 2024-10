Verso Real-Milan, giovedì apre la vendita per il settore ospiti del Bernabéu

vedi letture

AC Milan comunica che i biglietti per il settore ospiti relativi a Real Madrid-Milan, sfida valevole per la 4ª giornata di Champions League in programma martedì 5 novembre alle 21.00 all'Estadio Santiago Bernabéu, saranno disponibili sul sito Vivaticket secondo le seguenti modalità:

BIGLIETTI

Abbonati 24/25: dalle ore 12.00 di giovedì 10 ottobre alle 23.59 di lunedì 14 ottobre.

Titolari di CRN: da martedì 15 ottobre alle 12.00 la vendita di eventuale disponibilità residua.

PREZZI

Il prezzo del biglietto per assistere a Real Madrid-Milan è di 62€.

A seguito dell'acquisto online sarà emessa una ricevuta in formato PDF, sulla quale sarà indicato l'orario e il luogo in cui poter ritirare il biglietto.

ALTRE INFORMAZIONI

Si precisa che per la partita Real Madrid-Milan il biglietto sarà nominativo e non cedibile e, per questo motivo, per il ritiro dei biglietti non saranno accettate deleghe ma sarà necessario presentarsi personalmente, con documento d’identità e CRN Card utilizzata in fase d'acquisto.