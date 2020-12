Verso Sampdoria-Milan, Romagnoli: “Ricordo i blucerchiati con grande emozione”

Alessio Romagnoli, in blucerchiato nella stagione 2014-15 e prossimo avversario con la maglia del Milan, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport ricordando tra le altre cose la stagione disputata a Genova: "La Sampdoria la ricordo con grandissima emozione, Mihajlovic per me è stato molto importante. Devo ringraziarlo perché mi ha voluto fortemente alla Samp e al Milan, ha fatto spendere tanti soldi per me, mi ha fatto giocare anche quando facevo qualche errore".