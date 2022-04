Verso Torino-Milan, come è andata l'ultima volta all'Olimpico Grande Torino

MilanNews.it

Nell'avvicinarsi del posticipo di domenica sera tra Torino e Milan, ripercorriamo l'ultimo confronto tra le due squadre all'Olimpico Grande Torino: una partita che in pochi dimenticano. I rossoneri di Pioli in lotta per un posto Champions, vincono per sette reti a zero. A segno per il Milan Theo con una doppietta, Kessie su rigore, Brahim e Rebic per tre volte. Era il 12 maggio 2021 e si disputava la terzultima gara del campionato scorso.