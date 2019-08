Il Milan che scenderà in campo a Udine dovrebbe somigliare molto a quello visto nelle ultime amichevoli. Come riporta La Gazzetta dello Sport, oltre a Bennacer (in svantaggio nel ballottaggio con Biglia), in bilico ci sono Paquetà e Kessie, titolarissimi fino a maggio ma non ancora del tutto "disciplinati", come ha spiegato Giampaolo. Anche Leao dovrebbe partire dalla panchina (in pole c’è Castillejo).