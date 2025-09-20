Verso Udinese-Milan, i rossoneri hanno vinto le ultime tre sfide contro i bianconeri: il dato

di Federico Calabrese

Tutto pronto per Udinese-Milan, uno degli anticipi della quarta giornata di Serie A. Come riporta OPTA, i rossoneri hanno vinto le ultime tre sfide contro i bianconeri con uno score di 8-2 nel periodo; solo una volta i rossoneri hanno registrato più successi consecutivi contro i bianconeri in Serie A  sette tra il 1998 e il 2001.

LA TERNA ARBITRALE

UDINESE – MILAN    Sabato 20/09 h. 20.45

DOVERI

CECCONI – SCATRAGLI

IV:     DI MARCO

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     MARESCA