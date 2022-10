Verso Verona-Milan, ecco tutte le statistiche del match

Fonte: Mirco Bortolaso

Dopo le delusioni e la rabbia di Champions, dovute all'ennesimo imbarazzante arbitro che dopo 18 minuti ha deciso, con un rigore più che discutibile e un'espulsione assurda, che Milan-Chelsea non doveva giocarsi, ci si rituffa nelle emozioni di Serie A per la 10ma giornata. Sarà una partita molto delicata, perché si gioca su un campo storicamente problematico, e contro un avversario ferito, che ha appena esonerato il suo allenatore e che ha un bisogno estremo di ripartire a fare punti. Parliamo del Verona, che fino a martedì aveva Cioffi come allenatore, e che ora è guidato dall'esordiente Salvatore Bocchetti, un ex giocatore rossonero di qualche anno fa.

Si giocherà il 16 ottobre, sarà la 20ma volta nella storia del Milan. Finora 8 vittorie, 3 pareggi ed 8 sconfitte. Curiosamente, l'ultima volta che si giocò il 16 ottobre era per l'8a giornata della scorsa Serie A, e il Milan ospitava il Verona in casa. Sotto di due gol a fine primo tempo (Caprari e Barak su rigore), i rossoneri furono in grado di ribaltarla e di vincere per 3-2 (Giroud, Kessié su rigore e autorete di Gunter). Ancor più curiosamente, i due precedenti più recenti prima di questa partita riguardano ancora una squadra di Verona, stavolta il Chievo: Due vittorie per 3-1, in casa nel 2010 e in trasferta nel 2016. Quindi sarà la quarta partita di fila giocata il 16 ottobre contro una squadra di Verona.

Per trovare una sconfitta si deve andare indietro al 1996, quando il Milan perse in Svezia in Champions League, per mano del Goteborg. 2-1 il risultato finale, con rete di Weah per il momentaneo vantaggio degli uomini di Tabarez, e le reti di Wahlstedt e Alexandersson per gli scandinavi. In Serie A l'ultima sconfitta risale alla stagione 1994/95, quando il Milan cadde per 2-0 a Padova, per mano dello statunitense Alexi Lalas, e di Gabrieli. Il Verona, e più in generale il Bentegodi, evoca molti ricordi negativi, al punto da essere stato soprannominato "la fatal Verona", per quanto accaduto nel 1973 e nel 1990. Sarà ad ogni modo la sfida n.77 tra il Milan e gli scaligeri, la n.39 a Verona. Finora il bilancio è molto in equilibrio: 13 vittorie rossonere, 12 pareggi e 13 sconfitte.

Le ultime tre sfide hanno visto il Milan vincere: 3-1 l'8 Maggio del 2022, nella 36a giornata, la magica notte di Sandro Tonali autore di una doppietta e di una rete annullata per fuorigioco, dopo che Faraoni aveva portato il Verona avanti. A chiudere le marcature Florenzi. Nel 2020/21 finì 2-0, con le reti di Krunic e Dalot, mentre finì 1-0 nella stagione 2019-2020, con gol di Piatek su rigore. L'ultima sconfitta è datata dicembre 2017, un 3-0 firmato Caracciolo, Kean e Bessa, che arrivò 4 giorni dopo il 3-0 che il Milan inflisse al Verona in Coppa Italia, con gol di Suso, Romagnoli e Cutrone, a testimonianza della natura ondivaga di quel Milan, capace di vincere bene e perdere male con chiunque apoche ore di distanza. Nel 1990 il Milan perse 2-1, con gol di Simone e reti di Sotomayor e Pellegrini per il Verona nella ripresa. Il Milan di Sacchi finì in 8, con Lo Bello che fece fuori in 8 minuti tra l'83mo e il 90' Rijkaard, Van Basten e Costacurta. Nel 1973 il Milan si presentava a Verona per l'ultima giornata, in vantaggio di un punto sulla Juventus, ma cadde per 5-3 mentre la Juve vinceva a Roma per 2-1 contro la Roma con gol decisivo di Cuccureddu a 3 minuti dalla fine, sorpassando i rossoneri e strappando loScudetto.

La vittoria rossonera più larga a Verona risale a più di 100 anni fa, era il 1913 e il Milan vinse per 3-0 con gol di Rizzi e doppietta di Van Hege. La sconfitta più larga invece è un 5-1 che il Verona rifilò al Milan, era il 1924 (per il Milan segnò Savelli il gol del vantaggio). In due occasioni il Milan ribaltò un risultato sfavorevole a fine primo tempo: nel 1978 da 0-1 a 2-1 (autorete di Bet e reti di Bigon e Buriani per il Milan), e nel 2002, sempre da 0-1 a 2-1, in quell'occasione vantaggio di Mutu e reti nella ripresa di Inzaghi e Pirlo. Il Verona fu capace di ribaltare in 3 occasioni: nel 1957, da 2-1 a 3-4, nel 1990 come detto prima, e l'ultima volta nel 2016, quando Pazzini e Siligardi al 95' ribaltarono il vantaggio iniziale di Menez al 21'. Sono state 7 le espulsioni a giocatori del Milan a Verona, 3 delle quali in uno stesso giorno. L'ultimo a essere espulso fu Calabria nell'1-0 del 2019, ma al 95'. Prima di lui, Suso, nello 0-3 del 2017, sempre nel recupero. Per il Verona invece 3 le espulsioni casalinghe, in una occasione il Verona riuscì a non perdere. L'ultima volta fu nel 2019 (1-0 per il Milan) con Stepinski espulso al 21'.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Sono 6 i giocatori che hanno esordito in un Verona vs Milan: Baresi (23/04/1978), Valori (22/01/1984), Cambiaghi, Donà e Jordan (23/08/1981), Rebic (15/09/2019). Sono 4 i giocatori ad avere giocato a Verona per l'ultima presenza: Rizzi (27/04/1913), Sogliano (06/04/1974), Valori (22/01/1984, unica presenza), Josè Mari (28/04/2002). Soltanto 2 giocatori hanno trovato la loro prima rete in Verona vs Milan: Turini (06/04/1974), Andrea Poli (24/08/2013). Sono 9 invece i giocatori ad avere segnato il loro ultimo gol a Verona: Rizzi (27/04/1913), Sormani (01/02/1970), Rosato (20/05/1973), Turini (06/04/1974, unico gol), Serena (18/05/1983), Krunic e Dalot (07/03/2021), Tonali e Florenzi (08/05/2022). Soltanto 4 giocatori sono riusciti a siglare doppiette in casa del Verona: furono Van Hege, Rivera, Honda e Tonali.

Per Pioli sarà la sesta sfida contro il Verona: 3 giocate in casa e due in trasferta, il 3-1 di maggio e il 2-0 del 2020-21. In casa invece una vittoria e 2 pareggi. Per quanto riguarda Bocchetti, come detto sarà il suo esordio assoluto da allenatore, ma vale la pena di ricordare i suoi numeri in maglia rossonera. In arrivo dallo Spartak Mosca in prestito, il difensore giocò 9 partite con il Milan, non trovando mai il gol. Dettaglio curioso: con lui in campo il Milan è stato in svantaggiosolo per 15 minuti, a Bergamo contro l'Atalanta il 30 maggio 2015, in una partita vinta per 3-1.

Delle nove partite in cui ha giocato solo una è finita con una sconfitta rossonera, un 3-0 in casa del Napoli, ma Bocchetti fu sostituito al 61' e i gol arrivarono dal 70' in poi. Per quanto abbia giocato poco, è stato un ottimo amuleto in un Milan di certo non sfavillante. Arbitra Massa di Imperia: sarà la 16ma volta che dirigerà il Milan, non ci sono precedenti con il Verona. I rossoneri non trovano Massa sulla propria strada da quel Milan-Napoli 0-1 della scorsa stagione, ed è nella memoria di tutti il gol annullato a Frank Kessié nel recupero per colpa di un fuorigioco "geografico" di un Olivier Giroud sdraiato a terra con Juan Jesus sopra di lui.

