Vezzali: "Se continua il trend al ribasso torneremo presto al 100% negli stadi"

Valentina Vezzali, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, aggiorna riguardo il progressivo ritorno agli stadi a capienza piena: "Tenuto conto del calo della curva epidemiologica, di concerto con il ministro Speranza e rispondendo alla volontà emersa dal Parlamento, si tornerà subito al 75% negli impianti all'aperto ed al 60% in quelli al chiuso. Ma, se continua il trend al ribasso, torneremo presto al 100%. Apprezzo la porta che il presidente Gravina ha lasciato aperta per il dialogo, sono certa che questi 10 giorni verranno utilizzati per trovare una soluzione condivisa", ha detto in una intervista concessa a Libero.