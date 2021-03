VIDEO - Danimarca, capitan Kjaer in versione capo ultras nello spogliatoio

Al termine della partita contro l'Austria, vinta per 4-0, il capitano della Danimarca e difensore del Milan, Simon Kjaer, si è lasciato andare ai festeggiamenti nello spogliatoio, calandosi nelle vesti di un capo ultras. C'è grande felicità per la Nazionale di Copenaghen che ha vinto tutte e tre le partite del girone di Qualificazione a Qatar 2022 (contro Israele, Moldova e, appunto, Austria).

