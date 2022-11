VIDEO - Giroud, Bennacer, Kalulu e Adli all'Ospedale San Gerardo di Monza Monza per incontrare i bambini

Da sempre, AC Milan si impegna a restituire alla sua comunità almeno una parte della passione, del supporto e dell’amore che da essa riceve ogni singolo giorno. Il periodo natalizio costituisce per il Club uno dei momenti ideali per stringersi intorno a chi più ne ha bisogno e quest’anno i primi a farlo sono stati Olivier Giroud, Ismael Bennacer, Pierre Kalulu e Yacine Adli, che hanno visitato il Comitato Maria Letizia Verga di Monza per incontrare i suoi giovani pazienti e portar loro doni e attimi di serenità e spensieratezza.

Di seguito, il video racconto della visita dei quattro calciatori al Comitato, presente all’interno dell’Ospedale San Gerardo di Monza.



In vista del Natale, i rossoneri hanno regalato un sorriso ai giovani pazienti del Centro Maria Letizia Verga a Monza



The Rossoneri putting smiles on the faces of some young patients at the Centro Maria Letizia Verga in Monza @ComitatoVerga #SempreMilan pic.twitter.com/I0IlfDqsUd