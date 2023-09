VIDEO - Il messaggio di Ibra a tutti i milanisti: "Continuate a tifare Milan, andrà tutto bene"

Il profilo Instagram del Milan ha pubblicato un video con un messaggio per i tifosi rossoneri da parte di Zlatan Ibrahimovic, che ieri ha fatto visita alla squadra a Milanello: "Ciao a tutti i milanisti, sono venuto qui a Milanello e sono andato subito a dire al mister che sono pronto per giocare domani (oggi, ndr), ma non sono nella lista anche se sto bene e sono in forma. Scherzi a parte, continuate a tifare Milan, andrà tutto bene. Ci vediamo allo stadio. Ciao, arrivederci!".