VIDEO - Milan, è di Brahim il gol del mese di ottobre: rivedi la prodezza dello spagnolo contro la Juventus

Una cavalcata partità da metà campo, dopo aver intercettato un passaggio, dribblando come birilli Bonucci e Milik, prima di spararla in rete con un bel destro: il gol del mese di ottobre milanista è, ovviamente, quello segnato da Brahim Diaz nel 2-0 di San Siro contro la Juventus. Rivivilo nel video pubblicato dai canali social rossoneri.

Goal of the Month: October



It's time to have another look at @Brahim's unstoppable solo run



Un assolo tutto da rivivere #SempreMilan



Brought to you by @pumafootball pic.twitter.com/xlvJcxebkz