VIDEO MN - Furlani e Galliani a colloquio nella serata Premio Gentleman 2024-25
Oggi alle 20:18News
di Niccolò Crespi

Come appena riportato dalla redazione di MilanNews.it e quindi grazie al nostro inviato sul posto, Antonello Gioia, breve ma sentito saluto quello tra l'attuale amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani e Adriano Galliani, icona della storia passata rossonera. I due si sono salutati e intrattenuti a lungo, come intercettato dalle nostre telecamere.

Galliani-Milan, il ritorno?

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il ritorno di Galliani è strettamente legato alla cessione del Monza. Solo nel momento in cui si chiuderà il closing tra Fininvest e Beckett Layn Ventures per il passaggio di proprietà del club brianzolo arriverà il definitivo via libera per il dirigente, che da biancorosso tornerebbe.