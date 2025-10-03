VIDEO MN - Ibra premiato con Agostini al Milano International FICTS Fest 2025

VIDEO MN - Ibra premiato con Agostini al Milano International FICTS Fest 2025
© foto di Antonello Gioia
Oggi alle 12:50News
di Francesco Finulli
fonte dal nostro inviato, Gioia

Zlatan Ibrahimovic, nel giorno del suo 44° compleanno, quest'oggi è l'ospite d'onore della conferenza di presentazione della Milano International FICTS Fest 2025. Con lui anche il campionissimo del motociclismo Giacomo Agostini. L'italiano e lo svedese, Senior Advisor del Milan per contro di RedBird, sono stati premiati per i loro meriti sportivi.

Di seguito il video dell'inviato di MilanNews.it: