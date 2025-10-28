VIDEO MN - L'arrivo del Milan allo stadio per la gara contro l'Atalanta

Oggi alle 19:13News
di Enrico Ferrazzi
fonte dal nostro inviato, Antonio Vitiello

Pochi istanti fa, come riporta il nostro inviato a Bergamo, il pullman con a bordo il Milan è arrivato New Balance Arena in vista della gara di questa sera contro l'Atalanta, valida per la 9^ giornata di Serie A. L due squadre sono entrambe reduci da due pari nell'ultimo turno di campionato: i rossoneri hanno pareggiato 2-2 contro il Pisa, mentre i nerazzurri non sono andati oltre all'1-1 in casa della Cremonese. 

Ecco il video girato dall'inviato di Milannews.it: