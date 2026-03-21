VIDEO MN - Pullman del Milan arrivato a San Siro, alle 18 la partita col Torino
È arrivato in questi istanti a San Siro il pullman dei rossoneri, accolto come sempre da un buon numero di tifosi all’esterno dello stadio. Alle 18.00 la sfida contro il Torino che Allegri dovrà affrontare senza Leao: ieri il portoghese si è fermato per il solito fastidio all’adduttore ma gli esami strumentali non hanno evidenziato lesioni.
Al suo posto giocherà Fullkrug insieme a Pulisic.
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