VIDEO MN - Un'opera d'arte per Paolo Maldini: Ressentia gli dona la sua maglia-scultura

vedi letture

Giornata di emozioni a tinte rossonere quest'oggi presso l'Aspria Harbour Club. Infatti, in mattinata si è svolto un evento a sfondo benefico, l'Aspria Open in cui diversi ex calciatori (tra cui Serginho e Paolo Maldini) hanno potuto cimentarsi in diverse partite e sfide a Padel.

La notizia in sè riguarda l'ex storico capitano rossonero Paolo Maldini. Infatti, come raccolto dal nostro inviato sul posto, i ragazzi di Ressentia, giovane startup italiana che trasforma vere t-shirt in autentiche sculture, hanno voluto regalare all'eterno numero 3 milanista una sua maglietta-scultura. La maglia è della stagione 2006/2007, anno indimenticabile per l'ultima Champions vinta dal Milan allenato in quella stagione da Carlo Ancelotti.

Il messaggio di Ressentia a Paolo Maldini

"In occasione della tre giorni dedicata a salute, benessere e prevenzione – a sostegno di Fondazione Candiolo, Pane Quotidiano e L’Altra Napoli, abbiamo avuto l’onore di consegnare personalmente una delle nostre maglie cristallizzate a una vera leggenda del calcio: Paolo Maldini.

Un simbolo del Milan e dello sport italiano, in una cornice speciale come l’Aspria Harbour Club di Milano, che ha reso questo momento ancora più significativo. Siamo felici e orgogliosi di sostenere un evento così importante, dove sport, responsabilità e comunità si incontrano. Grazie Paolo per l’accoglienza e per l’ispirazione che continui a dare, dentro e fuori dal campo"