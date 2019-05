Statistiche, numeri e curiosità nel video in allegato che presenta la 37a giornata di Serie A TIM. Il Milan affronterà il Frosinone in casa e per Piatek, arrivato a 507 minuti senza gol, è la più lunga striscia di 'digiuno' da quando è in Italia. Forse San Siro riuscirà a risvegliarlo...