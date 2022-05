Vieri: "Il segreto del Milan è il gruppo. Leao? Se diventa continuo..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex attaccante della nazionale, con una breve parentesi anche al Milan, Christian Vieri, è stato intervistato dal Corriere della Sera oggi in edicola e ha parlato della squadra rossonera. In particolare si è espresso su quello che è il segreto degli uomini di Pioli secondo la sua opinione: "Il gruppo. Due anni di serio lavoro hanno fatto la differenza. Percorso magnifico quello di Pioli sul campo e di Paolo Maldini nella scelta dei giocatori: servono campioni che siano anche uomini di un certo tipo. Il calcio non è il golf o il tennis, è una questione di squadra, di meccanismi, coraggio, rispetto e generosità reciproca. E il Milan non molla mai". Quindi, una battuta su Leao: "Talento enorme, e se diventa più continuo non ha confini…".