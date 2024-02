Vigilia di Milan-Atalanta: rifinitura mattutina per i rossoneri a Milanello

SABATO 24 FEBBRAIO

Il programma prevede la conferenza stampa di Mister Pioli alle ore 10.30, visibile in diretta su Milan TV, YouTube e Twitch, e una sessione di allenamento nel pomeriggio.

IL REPORT DI IERI

Squadra a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per la sessione di allenamento.

Inizio in palestra dove i titolari di Rennes-Milan hanno effettuato lavoro defaticante mentre gli altri componenti della rosa, dopo aver svolto l'attivazione muscolare, sono usciti sul campo dove hanno terminato la fase di riscaldamento con alcuni torelli a tema.

L'allenamento è proseguito con il gruppo impegnato in una serie di esercitazioni tecniche e sul possesso prima di una serie di partitelle 5 contro 5 con le quali si è chiusa la sessione odierna.