Vigilia di Milan-Lazio: in mattinata la rifinitura dei rossoneri

Come riportato da acmilan.com, nella mattinata odierna Stefano Pioli farà sostenere ai suoi ragazzi la rifinitura in vista della sfida di domani contro la Lazio, in programma alle 18:00 a San Siro. Veranno definiti gli ultimi dubbi di formazione, soprattutto quello riguardante il sostituto di Krunic: Adli o Musah?