Vigilia di Roma-Milan: il programma dei rossoneri
Oggi alle 07:36
di Andrea La Manna

Siamo arrivati alla vigilia di Roma-Milan, big match importantissimo per entrambe le squadre che chiuderà la domenica di Serie A allo stadio Olimpico. I rossoneri questa mattina effettueranno la consueta rifinitura pre-partita a Milanello poi nel pomeriggio, dopo la conferenza stampa di Massimiliano Allegri che si terrà a mezzogiorno, la squadra partirà per raggiungere la capitale. 

