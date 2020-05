Viminale, dal 4 maggio ok agli allenamenti individuali nei centri sportivi

Il Ministro dell’Interno ha fatto recapitare alle varie prefetture un documento sulle misure in vigore da domani in cui viene trattata anche la questione degli allenamenti nei centri sportivi: “È consentita, anche agli atleti e non, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l'attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private (quindi anche i centri sportivi, ndr), nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento”.