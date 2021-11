Vinicio Verza sul Milan: "Sconfitta con la Fiorentina? Ci può stare"

Intervenuto a MilanTv, Vinicio Verza, ex attaccante rossonero, ha commentato la sconfitta dei rossoneri a Firenze: "Io credo che una partita d'arresto ci possa stare, questo stop si poteva anche prevedere. Il Milan ha fatto molto bene ma ha concesso troppo con delle ingenuità e con troppa superficialità. Come diceva Boniperti: "I campionati si vincono i campionati, con le grandi squadre si vincono le partite", e il Milan deve vincere con le piccole. Ho visto, in questa partita, che il Milan è un po' Ibrahimovic-dipendente: non può essere sempre lui a risolvere le partite, quindi qualche rimedio deve esserci perché la squadra possa tornare immediatamente a fare risultati positivi".