Virdis: "Il Milan può farcela contro il Manchester United"

L’ex attaccante fra le altre anche del Milan, Pietro Paolo Virdis, è intervenuto ai microfoni di Radio Rai durante la trasmissione Radio Anch’io Sport, per parlare del Milan e della sfida contro il Manchester United che i rossoneri giocheranno giovedì in Europa League. Virdis, a tale proposito ha detto: “All'andata il Milan ha fatto una grande prestazione. Ha dimostrato di essere all'altezza e secondo me può farcela a passare il turno”.