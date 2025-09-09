Visnadi fa notare: "Ci sono state delle contraddizioni, ma evidentemente l’opportunità Rabiot a giugno non c’era e quando si è palesata è stata colta"

Gianni Visnadi, giornalista, si è così espresso a Radio Rossonera sul calciomercato del Milan: "Adesso è arrivato il momento di vedere i risultati frutto del lavoro della società, la squadra direi che è stata rinforzata un po’ troppo in mezzo al campo e poco nelle altre parti. Ci sono state delle contraddizioni, ma evidentemente l’opportunità Rabiot a giugno non c’era e quando si è palesata è stata colta. Un acquisto contradditorio rispetto ai soldi spesi per Ricci e Jashari, anzichè per un difensore, ma alla fine non sono nostri".

MINUTI NELLE GAMBE PER RABIOT

Si avvicina l'arrivo di Adrien Rabiot a Milanello. Il centrocampista arrivato dal Marsiglia nel corso dell'ultimo giorno di mercato, sbarcherà a Milano nella giornata di domani ma prima sarà impegnato questa sera nel girone di Qualificazione ai Mondiali 2026 questa sera alle 20.45 contro l'Islanda con la sua Francia. Al momento in stagione, Rabiot ha giocato solamente una volta da titolare: la famosa partita di Ligue 1 terminata con la rissa con Rowe. Poi contro l'Ucraina, qualche giorno fa, un quarto d'ora finale.

Didier Deschamps può fornire un assist ad Allegri e concedere a Rabiot un po' più di minuti oggi così da consegnarglielo un po' più rodato di quanto potrebbe essere. Scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina: "Rabiot si scalda. Deschamps in aiuto. Minuti nelle gambe per correre da Max". Quindi nel sottotitolo del pezzo si aggiunge qualche dettaglio: "Il Ct della Francia gli darà spazio contro l'Islanda. Così Adrien si avvicina al debutto con il Diavolo".