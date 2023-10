Vitali: "Ho visto Milan-Newcastle, se si parla di Premier sembrano squadre ingiocabili e invece..."

Gianni Vitali, agente di Marash Kumbulla, ha rilasciato un'intervista esclusiva a TuttoMercatoWeb.com:

Come vede il Milan?

"Sta facendo bene, anche se la sconfitta nel derby è stata estremamente pesante. Ha dato uno scossone, ovvio, ma sono primi... Contro il Newcastle in Champions meritavano di vincere, ha messo dentro giocatori funzionali, Pioli deve trovare la quadra, ma il Milan è una squadra importante per il nostro campionato".

Vede un calcio italiano in crisi?

"Il campionato italiano ha avuto un livellamento verso il basso negli anni precedenti, ma è in crescita. Ci sono giocatori veramente importanti anche non nelle big, come Samardzic per esempio dell'Udinese. Ho visto Milan-Newcastle, se si parla di Premier sembrano squadre ingiocabili e invece... Sono più positivo nel giudizio della Serie A, anche se ci sono ancora un po' di pregiudizi all'estero. Sembra un campionato di secondo livello il nostro, ma sbagliano. La Roma poteva vincere anche l'Europa League dopo la Conference, l'Inter meritava contro il City, la Fiorentina ha fatto bene".