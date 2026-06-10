Viviano dubbioso: “Emery un bel nome, ma quando ha avuto l’opportunità top ha fallito”

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Emiliano Viviano ha parlato di Emery definendolo un buon allenatore ma che ha fallito quando ha fatto il salto di qualità.