Viviano dubbioso: “Emery un bel nome, ma quando ha avuto l’opportunità top ha fallito”
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Emiliano Viviano ha parlato di Emery definendolo un buon allenatore ma che ha fallito quando ha fatto il salto di qualità.
Ospite al podcast Arena Sportium Fun, l’ex portiere tra le altre della Sampdoria Vivaino ha parlato di Emery, allenatore che era stato accostato negli scorsi giorni al Milan. Queste le sue parole.
“Emery è un bel nome però c’è da dire che quando ha fatto il salto di qualità ha fallito. Lui diciamo che vive nel limbo in cui quando c’è da portare fino in fondo una squadra in Europa League, può far raggiungere risultati maggiori quindi magari portarti in Champions, però quando ha avuto un’opportunità top ha fallito il suo lavoro. Spero che abbia un’altra occasione”
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