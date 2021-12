Vulpis: "Noi come Lega Pro diamo l'esempio e ci vacciamo con la terza dose"

Marcel Vulpis, vice presidente della Lega Pro, è intervenuto così attraverso il proprio profilo Twitter: “Oggi terza dose Pfizer - per la mia salute e per quella degli altri vacciniamoci senza se e senza ma emergenza sanitaria COVID19. E noi siamo i primi come Lega Pro a dare l’esempio - il ruolo ce lo impone”.

