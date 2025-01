Walker veste (finalmente) rossonero: Conceição si assicura un leader universale

E' il giorno di Kyle Walker! Il neo difensore rossonero è pronto a vestire la maglia del Milan, in attesa del primo allenamento nella giornata di domani e di una possibile, non probabile convocazione domenica pomeriggio contro il Parma. La rosa di Sergio Conceição si rifornza grazie all'arrivo di un giocatore universale, utile in diversi ruoli della difesa ( a tre o terzino a destra a quattro).

Inoltre, nel corso della sua carriera l'inglese ha giocato solo in patria, vestendo le maglie di Northampton, Sheffield United, QPR, Aston Villa, Tottenham e Manchester City, di cui è stato anche capitano collezionando, dal 2017 ad oggi, 319 presenze, 6 gol, 23 assist e 17 trofei, tra i quali una Champions League e ben sei Premier League. Il Milan si regala un leader morale per lo spogliatoio, utile a portare esperienza e carisma in un gruppo che spesso ha purtroppo peccato di personalità e cattiveria agonista in campo.