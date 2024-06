Walter Sabatini consiglia alcune rivelazioni di Euro 2024 ai club italiani

vedi letture

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Walter Sabatini si è soffermato sui profili interessanti per la squadre italiane a Euro2024: "Zan Karnicnik, terzino destro della Slovenia. Ha quasi 30 anni e non sarebbe un investimento per il futuro, qualcuno da cui ricava-re una plusvalenza. È un giocatore pronto, per l’immediato. È molto disciplinato, puntuale nelle diagonali di chiusura, bravo in uscita con la palla al piede. Gioca nel Celje, in Slovenia, e credo che sia del tutto abbordabile (contratto in scadenza nel 2026, ndr). Andrebbe benissimo per tante squadre della parte destra della nostra classifica, non per le grandissime. Georges Mikautadze, la prima punta della Georgia. Lo hanno già indicato in tanti. Ha fatto un breve passaggio all’Ajax, è tornato al Metz. Brucia l’avversario sui tempi, attacca il primo palo, è fastidioso per i difensori. Consigliatissimo, ma con i tre gol all’Europeo è decollato e non so".

Poi Sabatini continua: "Un altro georgiano, Giorgi Kochorashvili, centrocampista esperto, del Levante, nella seconda divisione spagnola. Oppure lo slovacco Ivan Schranz, dello Slavia Praga, in Repubblica Ceca. Ha segnato due gol, è una punta esterna. Basta così, non voglio rovinare eventuali trattative in corso. Dobbiamo setacciare nazionali tipo la Slovenia, la Slovacchia, la Georgia, la Danimarca. In queste squadre si annidano potenziali affari. Non dobbiamo fare gli schizzinosi, in Slovenia ci sono ragazzi interessanti. È il Paese che ha 'prodotto' Ilicic. Lo so, prendere un argentino è più rassicurante, ma non bisogna avere paura di una geografia diversa".