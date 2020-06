Wegerup sul futuro di Ibra: "Resta fino alla fine del campionato. Ritorno al Milan? Voleva aiutare"

Intervenuta ai microfoni di Telelombardia, Jennifer Wegerup, corrispondente in Italia per la SVT, la tv principale della Svezia e giornalista, ha parlato in merito al futuro di Zlatan Ibrahimovic: "Conoscendolo, se le cose non peggiorano, lui resta fino a quando il campionato non sarà finito. Zlatan è tornato al Milan per aiutare, ma anche perché ha sempre sognato San Siro, quindi io penso che resti".

Sul caso in Svezia: "Non si sa nulla, se ci sarà una multa o altro"