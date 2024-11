Weiss, allenatore dello Slovan: "Marcelli motivato dall'interesse del Milan nei suoi confronti"

Entrato a gara in corso e autore di uno splendido gol all'88', Nino Marcelli si mette in mostra sotto gli occhi dei dirigenti del Milan. Al termine della partita l'allenatore dello Slovan Bratislava, Vladimir Weiss, conferma l'interesse dei rossoneri nei confronti del giocatore: "Per lui è stato di motivazione. Lo scout del Milan lo osserva, hanno ottimi scout. Sarà fortunato se giocherà regolarmente qui. Ha potenziale".

Già alla vigilia, il CEO dello Slovan, Ivan Kmotrik Jr, aveva ammesso l'interesse del Milan per Marcelli: "È vero. Erano in corso trattative ufficiali con il Milan, ma non è stato raggiunto alcun accordo. Le nostre esigenze differivano dalle loro idee. Non eravamo d'accordo sui termini. Non specificherò quale offerta abbiamo ricevuto. Marcelli è molto apprezzato dal nostro punto di vista. Sicuramente non lo lasceremmo andare per una cifra bassa. Abbiamo un grande valore in lui".

Di seguito il tabellino di Slovan Bratislava - Milan, quinta giornata della League Phase di Champions League:

SLOVAN BRATISLAVA - MILAN 1-3

RETI: 21' Pulisic, 24' Barseghyan, 68' Rafa Leao, 71' Abraham, 88' Marcelli.

SLOVAN BRATISLAVA (3-4-3): Takac; Bajric, Kashia, Voet (76' Marcelli); Blackman, Kucka (76' Tolic), Savvidis (90' Mak), Medvedev; Berseghyan, Strelec, Metsoko (66' Ihnatenko). A disp. Trnovsky, Hrdina, Mustafic, Zuberu, Pauschek, Gajdos, Vojtko, Szoke. All. Vladimir Weiss.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (74' Emerson Royal), Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana (76' Musah), Reijnders; Chukwueze, Pulisic (75' Loftus-Cheek), Okafor (46' Rafa Leao); Abraham (84' Camarda). A disp. Sportiello, Torriani, Thiaw, Terracciano, Gabbia. All. Paulo Fonseca.

ARBITRO: José María Sánchez (Spagna)

ASSISTENTI: Raúl Cabañero e Iñigo Prieto (Spagna)

IV UFFICIALE: Alejandro Muñiz Ruiz (Spagna)

VAR: Carlos del Cerro Grande (Spagna).

AVAR: Valentín Gómez (Spagna).

NOTE: Recupero, 1' nel primo tempo, 4' nel secondo tempo. Ammoniti Chukwueze, Calabria e Tomori. Espulso Tolic al 90' per somma di ammonizioni.