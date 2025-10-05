Xavi rivela: "Nel '99 potevo lasciare il Barça per il Milan"

Intervistato dai colleghi di Cronache di Spogliatoio, l'ex calciatore del Barcellona, oggi allenatore, Xavi Hernandez ha rivelato un particolare retroscena di calciomercato che vede protagonista sia il Milan di Silvio Berlusconio che l'Inter:

"La prima volta che sono stato sul punto di lasciare il Barça è stato per un club italiano, il Milan. Ero in trattative con Galliani, venne anche a Barcellona con mio padre poco dopo la nostra vittoria del Mondiale U20 in Nigeria, nel '99. Al Barça la squadra era praticamente fatta, ebbi la possibilità di andare ma non me la sentii.

Poi nel 2008, prima dell'arrivo di Guardiola, ebbi la possibilità di andare al Bayern Monaco o all'Inter. Ma la mia priorità è sempre stata il Barça. È vero che nei periodi difficili, con molte critiche, criticavano me perché ero il registra. Ho pensato di andarmene ma il mio cuore ha sempre voluto restare a Barcellona".