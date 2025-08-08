Yakin: "Jashari ha qualità fisiche e tecniche sopra la media. Ma quello che mi piace di più è l’atteggiamento: ha il carisma del leader"
Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Murat Yakin, ct della Svizzera, ha commentato anche l'arrivo al Milan di Ardon Jahari. Ecco le sue parole: "Una mezzala moderna, con qualità fisiche e tecniche sopra la media. Di Ardon, però, quello che mi piace di più è l’atteggiamento: lavora sodo, è ambizioso, ha il carisma del leader. Jashari come CDK? Non sono per nulla preoccupato. A soli 19 anni Jashari era capitano a Lucerna e al suo primo anno fuori dalla Svizzera ha convinto tutti, anche in Champions. Ha la personalità e la mentalità per fare bene a San Siro e diventare un top".
Al Milan, Jashari potrà allenarsi e imparare tanto da uno come Luka Modric: "Per un giovane tipo Ardon avere un campionissimo del calibro di Luka in squadra è un grande privilegio. Aiuterà lui e gli altri non solo in campo, ma pure fuori, nello spogliatoio".
