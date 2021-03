Zaccardo: "Il Milan ha sorpreso tutti. Donnarumma? Spero rinnovi con il Milan"

Intervenuto su NicoloSchira.com, Cristian Zaccardo, campione del mondo 2006 ed ex difensore del Milan, ha parlato del mondo attorno ai rossoneri. Ecco le sue parole: "Il Milan di Pioli? Una squadra costruita per arrivare tra le prime quattro e in Champions League, poi ha sorpreso tutti ed è arrivato a lottare per lo scudetto. Essendo lì ci speri, però il Milan sta già facendo di più dei programmi: se arrivasse primo o secondo avrebbe fatto una stagione di altissimo livello".

Su Donnarumma: "A 16 anni veniva e sembrava già un fenomeno, è un predestinato. Era freddo, giocare nel Milan non gli pesava per nulla, e non ha risentito delle pressioni neppure per i suoi rinnovi "tribolati" col Milan: non è così scontato arrivare a 250 partite col Milan a 22 anni. Spero che rinnovi col Milan e rimanga per tantissimi anni in Serie A: il Milan, di cui sono simpatizzante, ha dirigenti importanti e competenti, che faranno di tutto per trattenerlo. Speriamo che domanda e offerta si avvicinino".