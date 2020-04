Zaccheroni: "Nel '98 arrivai senza pressioni. Su Maldini e Costacurta..."

Alberto Zaccheroni, intervistato insieme a Arrigo Sacchi ha parlato dell'attualità e del passato in rossonero.Queste le parole dell'ex allenatore del diavolo: "Ho sempre sottonominato che senza Maldini e Costacurta, non quanto in campo ma dentro lo spogliatoio, non saremmo mai riusciti a conseguire un risultato così complesso. Nel '98 ho avuto la fortuna di non avere una società che mi mettesse sotto pressione. Galliani, appena arrivato, mi ha detto di entrare nelle coppe siccome era due anni che eravamo fuori"