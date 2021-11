Zaccheroni su Tonali: "Sta crescendo, l’ho sempre sostenuto"

L’ex tecnico del Milan, Alberto Zaccheroni, ha parlato di Sandro Tonali in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Sta crescendo. L’ho sempre sostenuto, anche nel momento difficile al Milan, perché ho sempre visto come ragiona in campo. Forse è ancora timido, deve prendere più iniziative perché ha tante idee. Non è ancora quello del Brescia, ma non s’immagina quanto pesi la maglia del Milan. Alcuni miei grandi giocatori si emozionavano”.