Zaniolo parere positivo per vestire rossonero: servono minimo 45 milioni

Secondo quanto riporta questa mattina l'edizione di Tuttosport uscita in edicola, Nicolò Zaniolo avrebbe dato il suo parere positivo per trasferirsi a Milano sponda rossonera. Il Milan sarebbe infatti molto interessato al profilo del calciatore in forza alla Roma per rinforzare la propria fase offensiva. I giallorossi chiedono almeno 45 milioni di euro. Il club rossonero ha provato a limare nei giorni scorsi con l'inserimento di alcune contropartite come Saelemaekers e Rebic, mentre l'ultimo nome in questo senso è quello di Pobega che piace alla squadra capitolina.