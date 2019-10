Zapata da ex: il colombiano non gioca contro il Milan dal 2011

Dopo sette anni in rossonero, sabato sera Cristian Zapata potrebbe affrontare il Milan da ex. Il difensore colombiano, ora al Genoa, ha giocato tutte le gare fin qui disputate dal Grifone, tranne la recente trasferta a Roma contro la Lazio. Il classe '86 non gioca contro il Milan dal 22 maggio 2011, quando l'Udinese affrontò i rossoneri già campioni d'Italia all'ultima giornata di campionato.