Zappacosta: "È una follia, vedo gente uscire di casa per comprare tre mele"

Il giocatore della Roma Davide Zappacosta ha parlato oggi nel corso di una diretta Instagram assieme all’attore Salvatore Esposito. Tanti gli argomenti affrontati, passando inevitabilmente per l’emergenza Coronavirus che nell’ultimo mese ha messo a dura prova il nostro Paese: “"Sono chiuso a casa da solo perché la mia ragazza e i miei genitori sono ad un’ora da qui e quindi non sono tornato. Il pomeriggio mi alleno e sperimento nuove cose in cucina, poi la sera gioco alla Playstation. Non torno a casa (a Sora, ndr) perché ci è stato detto di rimanere fermi. La situazione però è grave. Quando sono uscito per fare la spesa ho incontrato signore in coppia con i cani, gente al supermercato per comprare mezzo filone di pane o tre mele, poi le persone che corrono... Non corriamo noi che è il nostro lavoro, corrono loro... È una follia".